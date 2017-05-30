Kıdemde ‘kazan-kazan’ modeli geliyor

Çalışma hayatında yeni bir sayfa açacak olan kıdem düzenlemesi "kazan-kazan" modeliyle işleyecek. Yeni sisteme göre işveren primini İşsizlik Sigortası Fonu'nda olduğu gibi aylık ödeyecek ve kesinlikle bunu aksatmayacak. Bir ay da çalışsa işçi için fona kıdem tazminatı ödemesi yapacak. Böylece çalışanın hiçbir hakkı yanmayacak. Fon çeşitli araçlarla işletilerek değerlendirilecek.



HAK KAYBI OLMAYACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem düzenlemesine ilişkin raporu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'na sundu. Hükümet Bakanlar Kurulu sonrası yeni kıdem sistemine 4 başlıkta güvence verdiğini de duyurdu. Buna göre, işçi hak kaybına uğramayacak, işverene ilave yük getirmeyecek, tahsilât sorunu yaşanmayacak, sürdürülebilir bir yapı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, fon sisteminde, işverenin ay sonunda primini, vergisini ödediği gibi bir yapı planlandığını, takibini de kendilerinin yapacağını söyledi.



ENDİŞELER GİDERİLDİ

Düzenlemede 1 yıla karşılık bir aylık brüt ücret kadar tazminatın düşeceği endişesi de giderildi. Üzerinde en çok konuşulan konu ise işverenin primi düzenli yatırması için hem teşvik hem de yaptırımlar olacak. Kıdem primini yatırmayan işveren devlet teşviklerinden yararlanamayacak. Kıdem tazminatı çalışanın kişisel hesabında birikecek. Fonun oluşumunda çalışana herhangi bir yük getirmemek, primin işveren tarafından ödenmesi, devlet katkısı yaklaşımı korunuyor. Yüzde 6'lara yaklaşan prim oranının işçi ücretlerini aşağı itmesi, kayıt dışılığı artırması riskine karşı devlet de katkı verecek. Birikimler fonda kaldığı süreye bağlı olarak nemalanacak. İşsizlik Fonu'ndan farkı ise ortak hesap olmaması olacak. Herkesin görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Kıdem işten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden sürecek. Hesabın hangi noktada olduğu, neması takip edilebilecek. Böylece çalışanın düşük kıdemle çalıştırılması da önlenmiş olacak.