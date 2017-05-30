SunExpress’ten Avrupa’ya tokat gibi cevap

Türkiye'ye yönelik negatif algı operasyonları yürüten Avrupa'ya en iyi cevap SunExpress'ten geldi. Avrupa'dan Türkiye"ye gelen her beş turistten birini getiren SunExpress, Antalya
başta olmak üzere, İzmir ve Anadolu şehirlerine olan uçuş kapasitesini yüzde 20'nin üzerinde artırdı. SunExpress CEO'su Jens Bischof, "Sektör oyuncuları Türkiye'ye yönelik yürütülen algı çalışmasını kırmak için çalışıyor. Biz de ulaştırma sektöründeki en güçlü oyunculardan biri olarak buna destek veriyoruz. Rakiplerimizin büyük çoğunluğu Türkiye uçuşlarında kapasitelerini daralttı. Biz de cevabımızı kapasitemizi artırarak verdik. Türkiye bizim evimiz. Bu zorlu süreci el birliğiyle aşacağız" dedi. Avrupa'daki taleplerin İspanya, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelere yöneltildiğini anlatan Bischof, "Ancak o ülkelerdeki hizmet kalitesi Türkiye ile rekabet edecek güçte değil. Aynı zamanda çok pahalı. Bunu gören Avrupalılar'ın ilgisi yine Türkiye'ye kaymaya başladı. Son dönemde taleplerde ciddi bir hareketlilik var. Son dakika satışlarıyla birlikte 2016 rakamlarını yakalarız" diye konuştu.
DOĞU'YA AÇILIYOR
SunEkspress'in 'Doğu'ya açılma' projesinin startını verdiklerini anlatan Bischof, bu kapsamda Hindistan, Rusya, Gürcistan, İran ve Lübnan pazarları için çalışma başlattıklarını aktardı. Antalya'dan da Moskova, Tiran, Üsküp, Tiflis, Budapeşte gibi destinasyonlara uçmayı planladıklarını vurgulayan Bischof, "2018'de uçuşları başlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Antalya'dan Tahran'a, İzmir'den Beyrut'a olan uçuşların yoğun talep gördüğünü belirten Bischof, bu noktalarda uçuşları ikiye katlayacaklarını dile getirdi. 2014'te 4 milyar 750 milyon dolar değerinde 50 adet Boeing 737-800 NG ve MAX uçağı siparişi verdiklerini hatırlatan Bischof, şunları anlattı: "18 uçağı teslim aldık. 2023'e kadar bütün uçaklarımızı teslim almayı planlıyoruz. Avrupa'nın en genç filosuna sahip firmalardan biriyiz. Şu anda filomuzda 70 uçak var. Uçaklarımızı teslim aldıkça kiraladıklarımızı filomuzdan çıkarıyoruz."
5 BİN ALMAN ACENTEYLE GÖRÜŞTÜ
Bu
yılın başından itibaren Almanya'da 5 binin üzerinde tur operatörü ve acenteyle görüştüklerini anlatan Bischof, "Onlara Türkiye'yi anlatıyor, satmaları için çalışıyoruz. Görüşmelerimizi sürdüreceğz" dedi. Türk turizmine talebi artırmak ve misafirlerin seyahatlerini kişiselleştirmek için dijitalleşme girişimi başlattıklarını aktaran Bischof, artık uçak biletinin yanı sıra, yolcuların sunexpress. com üzerinden istediği şekilde tatilini ayarlayabilecekleri bilgisini verdi.