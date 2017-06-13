Parmak ısırtan büyüme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, jepolitik riskler ve küresel belirsizliklerin yaşandığı 2016'yı atlatan Türkiye, 'atılım ve yatırım' yılı ilan edilen 2017'ye iyi başladı. Ekonomi ilk çeyrekte hükümetin sağladığı istihdam, vergi teşvikleri ve sanayiciye nefes aldıran Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının da katkısıyla yüzde 5 büyüdü. Türkiye, beklentileri aşan büyüme performansı ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olurken, Avrupa Birliği üyelerinin 23'ünden de daha hızlı büyüdü. Aynı zamanda G7 ülkeleri (yüzde 1.8) ile OECD ortalamasının (yüzde 2) da üzerinde büyüme kaydetti.Son üç yılın en hızlı ilk çeyrek büyümesine imza atılırken, yılda 1 milyon kişiye istihdam sağlamanın anahtarı olan yüzde 5'lik büyüme patikasına da geri dönüldü. Büyümede ivmenin yukarı çıkacağının işaretleri bir süredir görülmeye başlanmıştı. Hükümetin, iç tüketimi canlandırmak için özellikle beyaz eşya ve mobilyada sağladığı vergi indirimleri meyvesini verirken, Kredi Garanti Fonu ile yaratılan yaklaşık 180 milyar liralık kaynakla finansman sorununu çözen sanayici de yatırımlara yönelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı veriler ekonominin tekrar sağlıklı bir büyüme kompozisyonuna doğru ilerlediğini de gösterdi. 7 aydır kesintisiz artışını sürdüren ihracat, ilk çeyrekte büyümenin yarısını sağladı. Büyümede sanayi, yatırım ve tüketimin ağırlığı da eşit olunca kompozisyon dengelendi.Beklentileri aşan büyüme yurtdışında da yankı buldu. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, büyümedeki güçlü artışın Türkiye ekonomisinin direncini gösterdiğine dikkat çekti. Ekonomistler, 2017 büyümesinde yukarı yönlü revizyonların geleceğine dikkat çekti.Son üç yılın en yüksek ilk çeyrek rakamına ulaşıldı.Yüzde 5'lik büyümenin 2.8 puanı yurtiçi talepten, 2.2 puanı net ihracattan geldi.Yatırımlarda yüzde 2.2, sanayide yüzde 5.3 büyüme yakalandı.İhracatta yüzde 10.6 büyüme sağlandı.Net dış ticaret beş çeyrek sonra büyümeye katkı sağladı.AB üyelerinin 23'ünden daha hızlı bir büyüme sağlandı.AB, OECD ve G7 ülkelerinin ortalamalarını ikiye katladı.En hızlı büyüyen üçüncü G20 ülkesi.Son yıllarda büyümenin lokomotifi haline gelen vatandaşın tüketimi bu çeyrekte de yüzde 5.1 artarak ekonomiye 3.13 puanlık katkı yaptı. Vatandaş, özellikle vergi indiriminin olduğu beyaz eşya ve mobilya ile her ne kadar vergisi artırılsa da otomotiv almaya devam ederek tüketimini arttırdı.2015'in son çeyreğinden 2016 sonuna kadar olan dönemde, jepolitik ve küresel belirsizliklerin etkisiyle negatif seyreden yatırımlar, bu yılın ilk çeyreğinde pozitife döndü. Özel ve kamu yatırımları yüzde 2.2 artarken bu yatırımların büyümeye katkısı 0.65 puan olarak gerçekleşti.Net dış ticaret beş çeyrek sonra büyümeye pozitif katkı sağladı. Avrupa Birliği'deki toparlanmanın etkisiyle ihracat ilk çeyrekte yüzde 10.6 artarak büyümeye 2.39 puanlık katkı sağladı. İthalat yüzde 0.8 arttı. İthalattaki sınırlı artışın etkisiyle ekonomi 0.8 puan daha az büyüdü.Milli gelirin üretim tarafından da olumlu sinyaller geldi. Ekonominin lokomotifi olan sanayi üretimi, özellikle otomotiv üretiminin ivme kazanmasının etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5.3 büyüdü. Sanayinin büyümeye katkısı 1.12 puan oldu. Hizmetler sektörünün katkısı da 1.17 puan oldu.Kredi Garanti Fonu uygulaması ile ilk çeyrekte kredi ve kârlılık rekoru kıran bankacılık sektörü de yüzde 12'lik artış ve 0.57 puanlık büyümeye katkı sağladı. Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.8 büyüdü, kamunun hizmetlerinde ise yüzde 4.2'lik büyüme ve 0.47 puanlık katkı oldu.Büyüme beklenenden daha iyi, bunun 2.8'i yurtiçi talepten 2.2'si yurtdışından geldi, bu dengeli büyümeye işaret ediyor. Türk ekonomisi keskin bir çıkışa geçti, bunu sürdürmenin yolu reform. Biz de buna odaklandık, kritik reform döneminin arifesindeyiz.Ekonomininilk çeyrekteortayakoyduğu büyüme performansınasadece şapkaçıkarılır. Ekonomide yeniatılım dönemi başlamıştır.Türkiye'nin bu dönemdekihikâyesi büyüme, istihdam,adalet, güvenlik, özgürlükve gelir dağılımı üzerineolacaktır.Hükümetin uygulamaya koyduğu teşvik ve destekler sayesinde ekonominin çarkları hızlı dönmeye devam ediyor. Net ihracat büyümeye pozitif katkı yaptı. Yüzde 2.2 artan yatırımlar ise krediye erişim konusunda verdiğimiz desteklerle büyümeyi daha çok destekleyecek.Ülkemiz 2017'nin birinci çeyreği itibarıyla Avrupa Birliği üyelerinin 23'ünden daha hızlı büyümeyi başardı. Nihai hedefimiz olan "senelik yüzde 5'in üzerinde büyüme ve 1 milyondan fazla vatandaşa ek istihdam" seviyelerine emin adımlarla ilerleyeceğiz.Türkiye ekonomisinin 2017 için ortaya koyduğumuz yüzde 4.4'lük hedefin üzerine çıkmasını, böylece Türkiye ekonomisi için düşük büyüme tahmini yapmayı adet haline getirmiş uluslararası kuruluşları da bir kez daha açık ara yanıltmasını bekliyoruz.Öncü göstergeler sanayi üretiminin daha da hızlanacağını, büyümeyi yukarı çekeceğini gösteriyor. Türkiye yılın tamamında yılbaşında öngörülenden çok daha iyi bir performans sergileyerek dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alacaktır.