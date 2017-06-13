Borsada rekor tahvile hücum

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin çok üzerinde büyümesi, para ve sermaye piyasalarında da etkisini gösterdi. Türkiye, özellikle son 6 aydır yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelirken, büyüme verisi borsaya çifte rekor kırdırdı. Hazine'nin üç ihalesine de talep yağdı. Borsa İstanbul'da endeks gün içerisinde 99 bin 707 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Endeks günü yüzde 0.5'lik artışla 99 bin 442 puandan tamamladı. Kapanış rekoru da kıran Borsa İstanbul, dün dünyanın en fazla yükselen üç piyasasından biri oldu.Yılbaşından bu yana yabancı girişi 2 milyar 137 milyon dolarla geçen yılın üç katına yaklaşan borsada, endeksin kısa vadede 106 bin seviyesini test etmesi bekleniyor. Borsa İstanbul artan yabancı girişi, siyasi istikrarı kalıcı hale getirmesi beklenen anaya değişikliğinin referandumda kabul edilmesi ve hükümetin ekonomiyi canlandırıcı adımlarının etkisiyle son 6 ayda yüzde 31 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Döviz piyasasında ise dolar 3.52 TL'nin altına geriledi.Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu beklentiler Hazine'nin dün gerçekleştirdiği üç ihaleye de yansıdı. Hazine 3 tahvil ihalesinde kamuya satışlarla birlikte toplam 7 milyar 761 milyon TL borçlandı. İhalelerde rekabetçi olmayan teklifler 7 milyar lira olurken, piyasa yapıcılara satış 2 milyar 451 milyon TL olarak gerçekleşti. İhalede ise 6.5 milyar liranın üstünde bir teklif gelirken, net satış 3 milyar 330 milyon TL oldu. Hazine ihalelerine toplam 13.5 milyar TL teklif gelirken, net satış ise 5 milyar 781 milyon TL oldu.Hazine ihalelerinde özellikle 2022 ve 2023 vadeli tahvillere ilginin yüksek olması, uzun vadede Türkiye'ye ilginin arttığının göstergesi oldu. 2022 vadeli tahvile 4 milyar 276 milyon liralık teklif gelirken, satış 2 milyar 539 milyon TL oldu. 2023 vadeli tahvile ise özellikle piyasa yapıcısı bankalar yoğun ilgi gösterdi.Öte yandan Hazine, bugün de üç tahvil ihalesi düzenleyecek. İlk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. İkinci ihalede, 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek. Üçüncü ihalede ise 10 yıl (3 bin 542 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.