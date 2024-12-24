Altın faiz indirimleri beklentileriyle toparlanmaya çalışıyor

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in gelecek yıl faiz oranlarında daha az agresif bir indirime gideceği beklentisiyle yükselişe geçti. Ons altın %0,31 artışla ons başına 2.619,25 dolara yükseldi. Ancak ons altın fiyatı son bir haftada yüzde 1,1 düştü. Ay başından bu yana kayıp yüzde 1,34, Kasım ayının aynı dönemine göre kayıp ise yüzde 3,2'ye ulaştı.

Yatırımcılar şu anda ABD merkez bankasının 2025 yılında faizleri ne kadar hızlı ya da derin bir şekilde düşüreceğine odaklanmış durumda.

Cuma günü iyi gelen ABD enflasyonu gelecek yılki indirimlerin hızına ilişkin bazı endişeleri hafifletirken, piyasalar hala 2025 için sadece 35 baz puanlık bir gevşeme fiyatlıyor.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, piyasanın bundan sonra bakacağı şeyin Donald Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin politikası ve hedeflenen ticaret ortaklarının buna nasıl tepki vereceği olduğunu söyledi.

Wong, "Ticaret tarifelerinin müzakere taktiklerinden biri olduğuna inanıyorum ve eğer ticaret ortakları sopa ya da havucu satın almak istemezlerse, ABD ürünlerine karşı başka yaptırım biçimleriyle misilleme yapabilirler, bu da piyasada dalgalanmaya neden olabilir ve potansiyel olarak altının güvenli liman talebinin arttığını görebilir" diye konuştu.

Analistler ons altın için kısa vadede hedef olarak 2676 doları işaret ediyorlar. Bu hedefe ulaşılması halinde 2720 dolar seviyesi yeni hedef olabilir.

Yaşanacak aşağı hareketlerde ise ilk destek 2603 dolar.