Goldman Sachs ons altın için tahminini yineledi

Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü talebine ve Fed'in bu haftaki politika toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerine işaret ederek altın fiyatlarına ilişkin iyimser görünümünü yineledi.

Goldman Sachs yayınladığı yatırıcı notunda, "Ekonomistlerimizin Çarşamba günü 25 baz puanlık Fed indirimi baz senaryosu altında altın fiyatlarında bir miktar taktiksel düşüş görsek de, uzun altın ticareti tavsiyemizi ve 2025'in başlarında 2.700 $/toz fiyat hedefimizi yineliyoruz" dedi.

Goldman Sachs, faiz oranlarındaki değişikliklerin altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yönlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Ayrıca, fiziki altınla desteklenen borsa yatırım fonlarının, Fed'in politika faiz oranı azaldıkça sürekli olarak yükseldiğini belirtti.