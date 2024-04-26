Güvenli liman talebi: Çin'in altın tüketimi arttı

Çin Altın Birliği verilerine göre, Çin'in 2024 yılının ilk çeyreğindeki altın tüketimi, artan güvenli liman talebiyle bir önceki yıla göre %5,94 oranında arttı.

Dünyanın en büyük tüketicisi olan Çin'in külçe altın tüketimi yılın ilk üç ayında 308.905 metrik ton olarak gerçekleşti.

Külçe ve sikke altın alımları Ocak-Mart döneminde %26,77 artışla 106,323 tona ya da toplamın %34'üne ulaştı.

Ancak, külçe altın fiyatlarının hızla yükseldiği bir ortamda bazı tüketicilerin temkinli bir duruş sergilemeyi tercih etmesi nedeniyle altın takı tüketimi %3 azalarak 183.922 tona veya toplamın %59,5'ine geriledi.

Birliğe göre, yükselen altın fiyatları külçe altın işleyen ve satan işletmeler için operasyonel riskleri artırdı. Çin'in yurt içinde üretilen hammaddelerden elde edilen altın üretimi %1,16 artışla 85.959 tona yükseldi.

İthal hammaddelerden elde edilen altın üretimi ise %78 artışla 53.225 tona yükseldi ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki toplam altın üretimi %21.16 artışla 139.184 tona ulaştı.