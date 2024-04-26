CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Güvenli liman talebi: Çin'in altın tüketimi arttı

Güvenli liman talebi: Çin'in altın tüketimi arttı

Çin'in 2024 yılının ilk çeyreğindeki altın tüketimi güvenli liman talebiyle yaklaşık %6 arttı.

Oluşturma Tarihi 26 Nisan 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 26 Nisan 2024 08:57

Çin Altın Birliği verilerine göre, Çin'in 2024 yılının ilk çeyreğindeki altın tüketimi, artan güvenli liman talebiyle bir önceki yıla göre %5,94 oranında arttı.

Dünyanın en büyük tüketicisi olan Çin'in külçe altın tüketimi yılın ilk üç ayında 308.905 metrik ton olarak gerçekleşti.

Külçe ve sikke altın alımları Ocak-Mart döneminde %26,77 artışla 106,323 tona ya da toplamın %34'üne ulaştı.

Ancak, külçe altın fiyatlarının hızla yükseldiği bir ortamda bazı tüketicilerin temkinli bir duruş sergilemeyi tercih etmesi nedeniyle altın takı tüketimi %3 azalarak 183.922 tona veya toplamın %59,5'ine geriledi.

Birliğe göre, yükselen altın fiyatları külçe altın işleyen ve satan işletmeler için operasyonel riskleri artırdı. Çin'in yurt içinde üretilen hammaddelerden elde edilen altın üretimi %1,16 artışla 85.959 tona yükseldi.

İthal hammaddelerden elde edilen altın üretimi ise %78 artışla 53.225 tona yükseldi ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki toplam altın üretimi %21.16 artışla 139.184 tona ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Hong Kong kripto para ETF’leri fon topluyor Hong Kong kripto para ETF'leri fon topluyor 25 Nisan 2024 09:02
S&P: Çin’in yeni bir tahvil temerrüt dalgasına hazırlıklı olması gerekebilir S&P: Çin'in yeni bir tahvil temerrüt dalgasına hazırlıklı olması gerekebilir 25 Nisan 2024 08:59
ABD’de mimarlık firmalarının faturalandırmaları eşik değerin altında seyrediyor ABD'de mimarlık firmalarının faturalandırmaları eşik değerin altında seyrediyor 25 Nisan 2024 08:56
Güney Kore ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü Güney Kore ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü 25 Nisan 2024 08:53
Norveçli fon yöneticinden dikkat çeken Avrupa açıklaması Norveçli fon yöneticinden dikkat çeken Avrupa açıklaması 25 Nisan 2024 08:48
Rus mahkemesinden JPMorgan kararı Rus mahkemesinden JPMorgan kararı 25 Nisan 2024 08:51
Goldman Sachs’tan petrol fiyatları açıklaması Goldman Sachs'tan petrol fiyatları açıklaması 25 Nisan 2024 08:43
Deutsche Bank karı beklentileri aştı Deutsche Bank karı beklentileri aştı 25 Nisan 2024 08:37
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 24 Nisan 2024 17:01
5 ayın en yükseği: ABD’de mortgage faizleri arttı 5 ayın en yükseği: ABD'de mortgage faizleri arttı 24 Nisan 2024 16:12
ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde arttı 24 Nisan 2024 16:03
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 25 Nisan 2024 10:07
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,55
%0,2547
ALTIN
1.002,31
%0,2312
EURO
1.001,54
%0,1542
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.258,61
%25,8608
ALTIN
1.107,28
%10,728
EURO
1.121,98
%12,1977
DOLAR
1.019,55
%1,9548
BORSA
1.333,25
%33,325
ALTIN
1.135,19
%13,5188
EURO
1.132,94
%13,2938
DOLAR
1.066,43
%6,6429
BORSA
2.252,49
%125,2486
ALTIN
1.754,17
%75,4173
EURO
1.735,90
%73,5899
DOLAR
1.934,54
%93,4536
BORSA
BİST En Aktif Hisseler