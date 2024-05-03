CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyona yaklaştı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyona yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 198 milyar 631 milyon lira artarak 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 03 Mayıs 2024 14:41

Son Güncelleme Tarihi 03 Mayıs 2024 14:41

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Nisan itibarıyla 198 milyar 631 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liradan 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 57 milyar 905 milyon lira artarak 15 trilyon 822 milyar 866 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 639,2 MİLYAR LİRA OLDU

Verilere göre, tüketici kredilerinin tutarı, 26 Nisan itibarıyla 16 milyar 614 milyon lira artışla 1 trilyon 639 milyar 195 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 444 milyar 356 milyon lirası konut, 90 milyar 653 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 104 milyar 185 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 858 milyon lira artarak 1 trilyon 618 milyar 388 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 1 trilyon 395 milyar 122 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 565 milyar 394 milyon lirasını taksitli, 829 milyar 727 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 227 milyon lira yükselişle 203 milyar 427 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 163 milyar 700 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 54 milyar 860 milyon lira artarak 2 trilyon 835 milyar 84 milyon lira oldu.

İlginizi Çekebilir
Moody’s ilk çeyrek kar tahminlerini aştı Moody's ilk çeyrek kar tahminlerini aştı 02 Mayıs 2024 16:30
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı 02 Mayıs 2024 16:05
Borsa günü rekorlarla tamamladı Borsa günü rekorlarla tamamladı 02 Mayıs 2024 18:52
Almanya imalat sanayisinde gerileme hafifledi Almanya imalat sanayisinde gerileme hafifledi 02 Mayıs 2024 14:36
AB’den Lübnan’a 1 milyar avroluk yardım paketi AB'den Lübnan'a 1 milyar avroluk yardım paketi 02 Mayıs 2024 13:15
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin istihdam raporuna çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'nin istihdam raporuna çevrildi 03 Mayıs 2024 09:40
OECD: Türkiye’de enflasyonun düşmesini bekliyoruz OECD: Türkiye'de enflasyonun düşmesini bekliyoruz 02 Mayıs 2024 12:22
2025’te LNG’de arz fazlası oluşabilir 2025'te LNG'de arz fazlası oluşabilir 02 Mayıs 2024 11:04
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 02 Mayıs 2024 10:33
Powell: Bir sonraki adımın faiz artırımı olması olası değil Powell: Bir sonraki adımın faiz artırımı olması olası değil 02 Mayıs 2024 09:17
Gundlach: Fed bu yıl sadece bir kez faiz indirecek Gundlach: Fed bu yıl sadece bir kez faiz indirecek 02 Mayıs 2024 09:13
JPMorgan faiz indirimi için tarih verdi JPMorgan faiz indirimi için tarih verdi 02 Mayıs 2024 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,11
%0,3109
DOLAR
1.002,77
%0,277
BORSA
1.001,45
%0,1453
EURO
999,31
%-0,0691
ALTIN
1.114,72
%11,472
DOLAR
1.053,53
%5,3532
BORSA
1.099,94
%9,9936
EURO
1.234,25
%23,425
ALTIN
1.125,61
%12,5611
DOLAR
1.132,30
%13,2295
BORSA
1.127,66
%12,766
EURO
1.307,45
%30,7448
ALTIN
1.724,67
%72,4673
DOLAR
2.271,72
%127,1723
BORSA
1.742,54
%74,2539
EURO
2.208,89
%120,8894
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler