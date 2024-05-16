Fed üyesi enflasyon konusunda iyimser

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun düşmeye devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Goolsbee, Çalışma Bakanlığı'nın ABD tüketici fiyatlarının Nisan ayında beklenenden daha az arttığını bildirmesinin ardından CNN'de verdiği bir röportajda, "Bu aşağı yönlü yörüngede devam ettiğimiz konusunda iyimserim" dedi.

Marketplace Radio'ya da konuşan Goolsbee, kanıtların ABD konut fiyat enflasyonunun önemli ölçüde düşerek genel enflasyonu Fed'in %2'lik hedefine doğru indireceğini gösterdiğini söyledi.

"KİRA ENFLASYONU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE YAVAŞLADI"

Nisan ayında bir önceki yıla göre %3,4 artış gösteren tüketici fiyat endeksine atıfta bulunanan Goolsbee, "Bugün TÜFE rakamlarında konut tarafında bir miktar düşüş olduğunu görüyorsunuz" dedi ve kira enflasyonunun önemli ölçüde yavaşladığını belirtti.

Goolsbee, "Eğer bu devam ederse, bu harika. Eğer devam etmezse, o zaman daha derinlere inip neler olduğunu anlamaya çalışmalıyız" diye konuştu.