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Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde potansiyel piyasa aksaklıklarına karşı güvenli liman arayışında olan yatırımcıların alımları ile Asya'daki erken işlemlerde ons altın rekor seviyeye ulaştı.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2024 09:20

Ons altın bu sabah 2782,19 dolar seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,12 artışla 2778,18 dolar seviyesinde. ABD merkez bankasının 6-7 Kasım'daki bir sonraki politika toplantısı öncesinde, tüccarlar, Fed'in 2025'e kadar gevşeme yörüngesine ilişkin ipuçları sunabilecek enflasyon ve maaş bordrosu rakamları da dahil olmak üzere bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak daha fazla ABD ekonomik rakamını inceleyecekler.

Raporlar, ekonomide altta yatan direnci ve iki kasırganın ardından işgücü piyasasındaki bir hıçkırığı gösterecek. Ekonomistler, politika yapıcıların önümüzdeki hafta faiz oranlarını çeyrek puan düşürmesini bekliyor. Değerli metal, merkez bankası alımları ve Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle sığınak talebinin desteğiyle bu yıl üçte birinden fazla arttı. Bir haftadan kısa bir süre kalan Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki başa baş geçen ABD başkanlık seçimleri de yatırımcılar için ön planda ve sonuca ilişkin belirsizlik külçenin yatırımcılar için güvenli bir yer olma rolünün altını çiziyor.

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