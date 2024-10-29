CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde İspanya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2024 11:29

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2024 11:29

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 522,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 19.630 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 8.307 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 35.222 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer artışıyla 7.600 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 11.881 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak yoğun makroekonomik veri takviminin öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde İspanya hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken, gözler yarın Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişelerinin varlığını koruduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak makroekonomik verilerden alınan sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi verebileceğini söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da kasım ayına ilişkin GfK tüketici güven endeks eksi 18,3 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve New York Fed tüketici güven endeksi takip edilecek.

İlginizi Çekebilir
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 25 Ekim 2024 10:09
İngiltere’de tüketici güveni geriledi İngiltere'de tüketici güveni geriledi 25 Ekim 2024 08:55
ECB üyesi Makhlouf: Faiz indirimi için verilerin çok güçlü olması gerekir ECB üyesi Makhlouf: Faiz indirimi için verilerin çok güçlü olması gerekir 25 Ekim 2024 08:53
İngiltere Başbakanı Starmer olası vergi artışlarının önünü açtı İngiltere Başbakanı Starmer olası vergi artışlarının önünü açtı 25 Ekim 2024 08:51
Goldman Sachs: Hedge fonlar Çin hisse senedi alımını azalttı Goldman Sachs: Hedge fonlar Çin hisse senedi alımını azalttı 25 Ekim 2024 08:47
Rusya’dan değerli metaller borsası için hamle Rusya'dan değerli metaller borsası için hamle 25 Ekim 2024 08:45
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 24 Ekim 2024 14:58
Almanya’da şirket faaliyetlerindeki daralma ekimde azaldı Almanya'da şirket faaliyetlerindeki daralma ekimde azaldı 24 Ekim 2024 14:45
Yabancılar 73,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 73,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı 24 Ekim 2024 14:39
Bundesbank: Alman ekonomisi yavaşlıyor Bundesbank: Alman ekonomisi yavaşlıyor 24 Ekim 2024 14:28
Merkez Bankası ihtiyatlı duruşunu yineledi Merkez Bankası ihtiyatlı duruşunu yineledi 24 Ekim 2024 14:25
KKM’de düşüş devam etti KKM'de düşüş devam etti 24 Ekim 2024 14:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler