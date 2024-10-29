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ABD'de mal ticareti açığı arttı

ABD'de mal ticareti açığı, eylülde aylık yüzde 14,9 artarak 108,2 milyar dolara yükseldi.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2024 16:03

Son Güncelleme Tarihi 29 Ekim 2024 16:03

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin eylül ayı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 14,9 artarak 108,2 milyar dolara çıktı.

Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan mal ticareti açığına ilişkin piyasa beklentisi 95,9 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticareti açığı, ağustosta 94,2 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 174,2 milyar dolar ve mal ithalatı 282,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı eylülde aylık yüzde 0,1 azalarak 905 milyar dolara gerilerken, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,8 artışla 824,3 milyar dolara çıktı.

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