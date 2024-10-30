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Goldman altın tahminini 3000 dolara düşürdü

Goldman 2025 sonu altın tahminini 3000 dolara düşürdü.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2024 09:17

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2024 09:18

Goldman Sachs, özellikle finans ve para otoriteleri, yatırımcılar ve spekülatörlerin fiziksel altına olan güçlü talebinin etkisiyle yükseliş duruşunu sürdürerek, Aralık 2025'e kadar altın fiyat tahminini 3.000 dolara düşürdü.

Daha önce 2025 yılı sonunda altının 3 bin 80 dolar seviyesinde olacağını öngören Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebinin, ABD'nin mali yaptırımları ve ABD devlet borçlarına yönelik şoklar nedeniyle altın fiyatını yüzde 9 yukarı çekmesi korkusuyla oluştuğunu söyledi.

Goldman, 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2973 dolardan 2906 dolara düşürdü.

Goldman ayrıca, Fed politika faizinin gelecek yılın ortasına kadar %3,25-%3,50'ye düşmesiyle birlikte fiziksel altına dayalı Western Exchange-Traded Fund (ETF) varlıklarından %7'lik bir artış bekliyor.

Goldman Sachs, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Londra OTC piyasasındaki merkez bankası talebine ilişkin görüşlerinin beş kat artmasının, altın fiyatları ile faiz oranları arasındaki ilişkinin seviyesini sıfırladığını söyledi.

ABD yatırım bankasının "hala yükselişte" öngörüsü, özellikle 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesinde spekülatörlerin güvenli liman olarak altına yönelmesinin rolünü de hesaba katıyor.

Seçim sonrası spekülatif pozisyonlanmanın azalması nedeniyle olası bir aşağı yönlü fiyat riskini kabul etmesine rağmen, şirket olası ticaret gerginlikleri ve finansal riskler arasında uzun altın pozisyonlarının önemli bir korunma değeri taşıdığını vurguluyor.

Altının 2025 yılı sonunda 3 bin dolara ulaşacağını öngören Goldman, 2025 yılı ortalama fiyat tahminini 2973 dolardan 2906 dolara düşürdü.

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