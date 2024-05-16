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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Altın psikolojik sınırına dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 16 Mayıs 2024 kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:49

SON DAKİKA: Altın psikolojik sınırına dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 16 Mayıs 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın yeni güne yükselişini güçlendirerek başladı. Ons altın 2400 dolar psikolojik sınırına dayandı. Buradan destek gören altın gram fiyatı 2450 TL üzerinde fiyatlanıyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Mayıs 2024 canlı altın rakamları…

SON DAKİKA: Altın psikolojik sınırına dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 16 Mayıs 2024 kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yukarı yönlü trendini sürdürüyor. Ons altın 2400 dolara doğru giderken, altın gram fiyatı 2450 TL üzerinde tutunuyor. Yukarı yönlü hareketler sonrası altın alacaklar ve düğün yapacaklar ise canlı altın rakamlarını yakın takibine aldı.

SON DAKİKA: Altın psikolojik sınırına dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 16 Mayıs 2024 kaç TL?

ALTIN İÇİN YÖN YUKARI

ltın fiyatları tarafında hareketli seyir sürüyor. 2024 yılında jeopolitik gerilimlerin artması ve Fed'den faiz indirimi beklentisiyle altın yükselişe girdi.

Nisan ayında Fed'den faiz indiriminin geç geleceği algısıyla altın fiyatları gerilemişti. Yeni haftada altın tekrar rotasını yukarı kırdı.

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SON DAKİKA: Altın psikolojik sınırına dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 16 Mayıs 2024 kaç TL?

ONS ALTIN PSİKOLOJİK SINIRA DAYANDI!

ONS yeni günde 2400 dolar psikolojik sınırına yaklaştı. Buradan esen rüzgarla altın gram fiyatı yükselişini güçlendirdi.

SON DAKİKA: Altın psikolojik sınırına dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 16 Mayıs 2024 kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.468,40
SATIŞ(TL) 2.468,74

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SON DAKİKA: Altın psikolojik sınırına dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 16 Mayıs 2024 kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.004,00
SATIŞ(TL) 4.086,00

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