Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:49
SON DAKİKA: Altın psikolojik sınırına dayandı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 16 Mayıs 2024 kaç TL?
Son dakika haberi: Altın yeni güne yükselişini güçlendirerek başladı. Ons altın 2400 dolar psikolojik sınırına dayandı. Buradan destek gören altın gram fiyatı 2450 TL üzerinde fiyatlanıyor. Piyasalardaki hareketlilik sonrası yatırımcısı 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Mayıs 2024 canlı altın rakamları…