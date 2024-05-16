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ABD'ye Mart'ta net sermaye girişi oldu

ABD Hazinesi, Şubat ayının ardından Mart ayında da ülkeye net sermaye girişi yaşandığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 10:00

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 10:00

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, Mart ayında sermaye piyasalarına 102,1 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net 51,6 milyar dolar girişten 42,0 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle 100,5 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 71,5 milyar dolar olan net giriş verisi, 62,9 milyar dolar giriş olarak güncellendi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet net alımları da 100,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 71,5 milyar dolardan, 62,9 milyar dolar revize edildi.

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLDE 30,3 MİLYAR DOLAR NET ALIMI YAPTI

Yabancı yatırımcılar net 42,2 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 71,7 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 30,3 milyar dolar net alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 167,9 milyar dolardan 1 trilyon 187,8 milyar dolara yükseldi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı 7,6 milyar dolar daha düştü; Böylece 775,0 milyar dolar düzeyindeki tahvil miktarı 767,4 milyar dolara indi.

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