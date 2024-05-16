Eski Fed başkanından BoE tavsiyesi

Eski Fed Başkanı Ben Bernanke, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarının muhtemel seyrine ilişkin kendi projeksiyonlarını yayınlama olasılığını tartışması gerektiğini söyledi. Bernanke, bu tartışmanın yapılmaması halinde "hayal kırıklığına uğrayacağını" belirtti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRARIM"

Projeksiyonların açıklanmasının "çok önemli" sonuçları olabilecek bir adım olması nedeniyle bir tavsiyede bulunmaktan kaçınan Bernanke, İngiliz Parlamentosu Hazine Komitesi milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Bunun kesin bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ama kesinlikle bakmaya değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Banka önümüzdeki birkaç yıl içinde bu olasılığı ciddi bir şekilde gözden geçirmezse hayal kırıklığına uğrarım" ifadelerini kullandı.

Bernanke, faiz tahminlerinin yatırımcılar için güçlü bir ileriye dönük yönlendirme biçimi olduğunu söyledi.