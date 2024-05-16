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Japonya ekonomisi beklentilerin üzerinde daraldı

Japonya ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daraldı.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 10:13

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 10:13

Japon ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde, zayıf yenin de etkisiyle artan enflasyonun tüketicileri harcama konusunda ihtiyatlı hale getirmesiyle daraldı.

Japonya'da reel GSYH Mart ayına kadarki üç aylık dönemde bir önceki çeyreğe göre %0,5 küçüldü. Ekonomistler ise %0,4'lük daralma bekliyorlardı.

Ocak-Mart döneminde Japon ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre %2 daraldı. Özel tüketim Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,7 gerileyerek üst üste dördüncü çeyrek düşüşünü devam ettirdi. Açıklanan verilere göre, enflasyona göre ayarlanmış ücretler Mart ayına kadar 24 ay üst üste düştü.

"CARİ ÇEYREKTE BELİRGİN BİR TOPARLANMA MUHTEMEL"

Capital Economics GSYH verisi sonrası yaptığı değerlendirmede, Japonya GSYH'nın ilk çeyrekte yeniden düşmesinin büyük ölçüde büyük otomobil üreticilerindeki üretim duruşlarını yansıttığını belirtti ve cari çeyrekte belirgin bir toparlanmanın muhtemel olduğunu ekledi.

"Üretimin durması, tüketimin düşmesinin ve GSYH'nin bir önceki çeyreğe göre %0,5 azalmasının temel nedenlerinden biri oldu" değerlendirmesini yapan Capital Economics APAC başkanı Marcel Thieliant, mal harcamaları düşerken, hizmet harcamalarının pandemi sonrası yeni bir zirveye ulaştığını söylüyor.

Thieliant, BOJ'un son görünüm raporunda otomobil üretimindeki sorunların geçici olduğunu vurguladığını ve hizmet harcamalarının toparlanmasıyla birlikte tüketimin dirençli olduğu görüşüne bağlı kalacağını vurguladı.

Capital Economics, Toyota'nın üretime yeniden başlamasıyla Mart ayında sermaye malı sevkiyatlarının arttığını ve bunun bu çeyrekte bir toparlanmanın önünü açtığını söylüyor. Tüketimdeki zayıflığın BOJ'un Temmuz toplantısında yeni bir faiz artışını engellemesinin olası olmadığını düşünüyor.

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