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AB, Çin'e açtığı anti-damping soruşturması kararını erteledi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanacak olası anti-damping vergisine ilişkin kararını Avrupa seçimlerinin ardından açıklayacağı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 15:55

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 15:55

AB, Ekim 2023'te Çin'den Birlik üyesi ülkelere ithal edilen elektrikli otomobillerin "piyasayı bozduğunu" gerekçe göstererek soruşturma başlatmıştı.

Alman basınında yer alan haberlerde, 5 Haziran'da açıklanması planlanan soruşturma sonucunun tartışmalı konuyu seçim kampanyasının dışında tutmak için 10 Haziran'da açıklanacağı belirtildi.

Açıklanacak söz konusu kararda, AB Komisyonu'nun Çin elektrikli otomobillerine anti-damping vergisi uygulayıp uygulamayacağı yer alacak.

AB, Çin'i Birlik için müzakere ortağı olmakla beraber ekonomik ve sistemik bir rakip olarak görüyor.

İhracat ağırlıklı ekonomilere sahip olan Birlik, yıllardır Çin'in küresel ekonomiye açılmasından en çok yararlananlardan biri konumunda bulunuyordu. Ancak son zamanlarda, otomobilde son teknolojilerin Çin'den gelmesi ve Pekin'in kıtaya göre daha ucuz üretimi Avrupa'da endişelere neden oluyor.

Çin'deki elektrikli otomobil üreticileri şu anda yüzde 30'luk bir maliyet avantajına sahip bulunuyor.

Diğer taraftan, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerin büyük bir bölümü Batılı üreticilerin bu ülkedeki fabrikalarında üretiliyor. Bu yüzden Alman hükümeti, Çin üretimi elektrikli araçları olası AB gümrük tarifelerine karşı çıkıyor.

Çin'in söz konusu ürünlerine AB'den anti-damping vergisi gelirse Pekin'in karşı önlemlerle yanıt vermesi bekleniyor.

Bu arada, ABD yönetimi "adil olmayan" ticaret uygulamalarına yanıt olarak Çin'den yapılan çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar ve bataryalar gibi stratejik ürünlerde yaklaşık 18 milyar dolarlık ithalata yönelik gümrük vergilerini Ağustos 2024'ten itibaren artırma yoluna gitmişti.

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