CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,4 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,4 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 196 milyar 320 milyon lira artarak 13 trilyon 398 milyar 339 milyon liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 15:03

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 15:03

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 24 Mayıs itibarıyla 196 milyar 320 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 202 milyar 19 milyon liradan, 13 trilyon 398 milyar 339 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 127 milyar 371 milyon lira artarak 16 trilyon 125 milyar 399 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 666,1 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 24 Mayıs itibarıyla 17 milyar 809 milyon lira yükselişle 1 trilyon 666 milyar 147 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 446 milyar 104 milyon lirası konut, 90 milyar 279 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 129 milyar 763 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 153 milyon lira artarak 1 trilyon 640 milyar 955 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 1 trilyon 409 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 541 milyar 996 milyon lirasını taksitli, 867 milyar 550 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 79 milyon lira yükselişle 209 milyar 415 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 166 milyar 187 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 44 milyar 865 milyon lira artarak 2 trilyon 940 milyar 69 milyon lira oldu.

İlginizi Çekebilir
ABD’de mortgage başvuruları 3 hafta sonra geriledi ABD'de mortgage başvuruları 3 hafta sonra geriledi 29 Mayıs 2024 14:29
Almanya’da tüketici güveni toparlanıyor Almanya'da tüketici güveni toparlanıyor 29 Mayıs 2024 13:28
Güney Kore ve BAE anlaşma imzaladı Güney Kore ve BAE anlaşma imzaladı 29 Mayıs 2024 12:11
Ekonomistler ECB faiz indirimi için tarih verdi Ekonomistler ECB faiz indirimi için tarih verdi 29 Mayıs 2024 11:58
Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak Piyasalar büyüme ve enflasyon verilerine odaklanacak 29 Mayıs 2024 11:16
Petrol fiyatları arz kesintilerinin devam edeceği öngörüsüyle yükseldi Petrol fiyatları arz kesintilerinin devam edeceği öngörüsüyle yükseldi 29 Mayıs 2024 09:39
ECB üyesi Knot: ECB üç aylık toplantılara odaklanacak ECB üyesi Knot: ECB üç aylık toplantılara odaklanacak 29 Mayıs 2024 09:02
IMF Çin için büyüme tahminlerini yükseltti IMF Çin için büyüme tahminlerini yükseltti 29 Mayıs 2024 08:56
BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı 29 Mayıs 2024 08:50
Çin’in gümüş ithalatının artması bekleniyor Çin'in gümüş ithalatının artması bekleniyor 29 Mayıs 2024 08:44
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 30 Mayıs 2024 10:14
Nasdaq tarihi zirveyi gördü Nasdaq tarihi zirveyi gördü 29 Mayıs 2024 08:40
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,75
%0,1754
ALTIN
1.001,12
%0,1119
BORSA
1.000,47
%0,0469
DOLAR
998,56
%-0,1443
EURO
1.250,02
%25,002
ALTIN
962,53
%-3,7469
BORSA
1.105,74
%10,5736
DOLAR
1.104,73
%10,4725
EURO
1.324,15
%32,4153
ALTIN
1.040,48
%4,0477
BORSA
1.116,54
%11,6539
DOLAR
1.132,57
%13,257
EURO
2.237,12
%123,7116
ALTIN
2.200,01
%120,0012
BORSA
1.710,77
%71,0773
DOLAR
1.750,13
%75,0126
EURO
BİST En Aktif Hisseler