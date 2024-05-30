Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,4 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 24 Mayıs itibarıyla 196 milyar 320 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 202 milyar 19 milyon liradan, 13 trilyon 398 milyar 339 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 127 milyar 371 milyon lira artarak 16 trilyon 125 milyar 399 milyon liraya ulaştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 666,1 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 24 Mayıs itibarıyla 17 milyar 809 milyon lira yükselişle 1 trilyon 666 milyar 147 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 446 milyar 104 milyon lirası konut, 90 milyar 279 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 129 milyar 763 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 153 milyon lira artarak 1 trilyon 640 milyar 955 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 1 trilyon 409 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 541 milyar 996 milyon lirasını taksitli, 867 milyar 550 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 79 milyon lira yükselişle 209 milyar 415 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 166 milyar 187 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 44 milyar 865 milyon lira artarak 2 trilyon 940 milyar 69 milyon lira oldu.