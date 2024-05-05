Giriş Tarihi: 05.05.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
10:19
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT çakıldı! 13 bin bayi akaryakıt fiyatları listelerini güncelleyecek
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için EPDK yeni bir karara imza attı. Buna göre akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacak. Söz konusu karar Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi tarafından 15 Mayıs itibariyle uygulanacak. Ayrıca benzin ve mazot fiyatı için gelen zam ve LPG fiyatı için gelen indirim ile 2 gün önce akaryakıt fiyatları listesi de güncellendi. Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan BRENT, son 7 haftanın dibini görürken araç sahipleri yeni indirimler gelecek mi merak ediyor.