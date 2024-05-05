BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT çakıldı! 13 bin bayi akaryakıt fiyatları listelerini güncelleyecek

EPDK'DAN AKARYAKIT FİYATLARI KARARI

Akaryakıt fiyatları için yeni dönem 15 Mayıs'ta başlıyor. EPDK, tüketici nezdinde oluşan belirsizliklerin önüne geçilmesi için akaryakıt fiyatları hakkında yeni bir karar aldı. Buna göre akaryakıt istasyonlarında aynı tür akaryakıtlarda artık birden fazla fiyat olmayacak. Akaryakıt istasyonlarında 95 oktan benzin ve dizel 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'fuelsave-yakıt tasarruflu', 'VMax', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek satılıyordu. Bu akaryakıtların, yakıt tasarrufu sağladığı, motoru temizlediği, araca ekstra performans kattığı ileri sürülerek normal akaryakıttan daha yüksek bir fiyat konuluyordu. Ancak 'Ultra Force-ultra kuvvet', 'Power-güçlü', 'VPro' gibi ifadelerle fiyat farkı eklenerek yapılan satışlar artık yapılamayacak.