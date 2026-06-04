Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 değer kaybederek 13.855,29 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,36 puan ve yüzde 0,79 düşüşle 13.855,29 puana indi.

İŞLEM HACMİ 98,9 MİLYAR LİRA OLDU

Toplam işlem hacmi 98,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi ise yüzde 0,05 değer kazandı.

SEKTÖRLERDE KARIŞIK SEYİR

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 2,31 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en fazla kaybeden yüzde 2,92 ile metal eşya ve makina sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda jeopolitik gerginliklere ek olarak teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde görülen satış baskısı nedeniyle negatif bir seyir izleniyor.

BIST 100 endeksi, güne pozitif başlamasına karşın küresel piyasalardaki olumsuz havaya paralel olarak günün ilk yarısında değer kaybetti.

TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puan seviyeleri destek, 14.000 ve 14.100 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.