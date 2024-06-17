Borsa İstanbul'a yatırımcı ilgisi devam ediyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da bulunan yerli yatırımcıların sayısı Aralık 2023'e göre yüzde 9 artışla 8 milyon 296 bin 305'e ulaşırken, yabancı yatırımcıların sayısı 31 bin 945 oldu.

Borsa İstanbul'da yılın başından bu yana toplam yatırımcı sayısı yüzde 9 artışla 8 milyon 328 bin 250'ye çıkarken 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yatırımcıların sayısı yılın ilk beş ayında yaklaşık yüzde 30 yükselerek 243 bin 254 kişiye ulaştı.

Mayıs sonu itibarıyla tüm yatırımcıların portföy değeri geçen yılın sonuna göre yüzde 41 artışla 5 trilyon 849 milyar 412 milyon liraya yükselirken yerli yatırımcıların payı 3 trilyon 564 milyar 599 milyon lira ile toplam portföy değerinin yüzde 61'ini oluşturuyor. Söz konusu portföy değeri içerisinde yabancı yatırımcının payı ise yüzde 39'larda.

2024 yılının ilk 5 ayında 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip yerli yatırımcı sayısı yüzde 31 artış göstererek 240 bin 31 oldu. Söz konusu yerli yatırımcıların portföy değeri de mayıs ayı sonunda yüzde 41 yükselerek 3 trilyon 71 milyar 13 milyon liraya ulaştı. Buna göre, yerli yatırımcıların yüzde 2,9'unu temsil eden 1 milyon ve üzeri portföy değerine sahip kişiler, yerli yatırımcıların toplam portföy değerinin yüzde 86,2'sini elinde bulunduruyor.

YATIRIMCI SAYISINDA EN BÜYÜK DEĞİŞİM 0-14 YAŞ ARALIĞINDA

2024'ün ilk 5 ayında, 2023 sonuna göre yatırımcı sayısında yüzde 9 artış yaşandı. Yatırımcıların büyük çoğunluğunu 1 milyon 186 bin 756 kişi ile 30-34 yaş aralığındaki yatırımcılar oluştururken, ilk 5 ayda yatırımcı sayısındaki en büyük değişim yüzde 26 yükselişle 0-14 yaş aralığında gözlemlendi.

Aralık 2023'te 0-14 yaş aralığında toplam 76 bin 946 yatırımcı bulunurken, mayıs ayı itibarıyla bu sayı yüzde 26 artışla 96 bin 629 kişiye yükseldi.

Borsa İstanbul'da yatırım yapan yatırımcılar yaş gruplarına göre incelendiğinde, 45 ila 49 yaşları arasındaki yatırımcılar 293 milyar 227 milyon lirayla en büyük portföy değerine sahip grup olurken, 3 milyar 241 milyon lira ile en düşük portföy değeri 15-19 yaş grubunda yer alıyor.

Yerli yatırımcılar değerlendirildiğinde en büyük portföy değerine sahip grup 292 milyar 340 milyon lira ile 45-49 yaş aralığı olurken, yılın ilk beş ayında portföy değerinde en büyük değişim yüzde 49 artış ile 70-74 yaş aralığında gerçekleşti.

BORSA İSTANBUL'DA EN ÇOK YATIRIM BIST 100 ENDEKSİNDE

Söz konusu veriler endeksler bazında incelendiğinde, yerli yatırımcıların hesaplanan bütün endekslerde portföy büyüklüğünün artması dikkati çekiyor.

Analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yıl başından bu yana yüzde 40'ı aşan bir yükseliş kaydettiğini aktararak portföy büyüklüklerindeki artışın büyük oranda hisse fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

Yerli yatırımcıların, 2024 yılının ilk 5 ayında en çok bankacılık sektöründeki yatırımlarının değeri artarken, bu alandaki portföy büyüklüğü yüzde 61 yükselişle 612 milyar 512 milyon liraya çıktı. Bunu, yüzde 48 artışla mali endeks ve yüzde 44 yükselişle kurumsal yönetim endeksi takip etti.

Sanayi endeksi yüzde 20 artışla ilk 5 ayda en düşük değişime işaret ederken buradaki portföy değeri 1 trilyon 115 milyar 243 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Sanayi endeksinde portföy değeri nisan ayına kıyasla yaklaşık yüzde 16 artış gösterirken, aynı endeksin yatırımcı sayısında ise yüzde 2,4 düşüş yaşandı.

2024 yılının ilk beş ayında yerli yatırımcının 2 trilyon 424 milyar 897 milyon lira ve yabancı yatırımcının 1 trilyon 536 milyar 61 milyon lirayla en çok BIST 100 endeksine yatırım yaptığı görüldü.