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Borsada genç yatırımcı sayısı artıyor

Borsada 15-29 yaş arası genç hisse senedi yatırımcısı sayısı son 10 yılda 19 puan, son 1 yılda ise yaklaşık 10 puan artarak yüzde 25,65 seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 26 Eylül 2023 12:24

Son Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2023 12:24

Son zamanlarda halka arzlarla birlikte borsada yatırımcı sayısı önemli ölçüde arttı. Yatırımcı sayısında rekorlar kırılırken, genç yatırımcıların toplam yatırımcılar içerisindeki oranı 25,65 seviyesine çıktı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsada 15-29 yaş arası genç hisse senedi yatırımcısı sayısı son 10 yılda 19 puan, son 1 yılda ise yaklaşık 10 puan artarak yüzde 25,65 seviyesine çıktı.Borsa İstanbul'da genç yatırımcı sayısı 2023 Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 288 artışla 1 milyon 599 bin 635 kişiye ulaştı. Genç yatırımcıların toplam portföy değeri de son 1 yıllık süreçte dolar bazında yüzde 161 artarak 2 milyar 815 milyon dolara yükseldi. Genç yatırımcı sayısı 2021'de 396 bin 309'a, 2022 yılında 412 bin 213'e, 2023 yılında ise 1 milyon 599 bin 635'e çıktı.

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