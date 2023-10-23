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Bundesbank: Alman ekonomisi daraldı

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) aylık raporuna göre Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte bir miktar daraldı.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 15:25

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 15:25

Bundesbank'a göre, Almanya'da sanayi mallarına yönelik dış talep zayıf kaldı ve yüksek finansman maliyetleri yatırımlara zarar verdi, bu da sanayide ve özellikle inşaatta iç talebi azalttı. Motorlu taşıt üretiminin özellikle keskin bir şekilde düştüğü ve sanayi şirketlerinin sürekli darboğazlardan ve artan talep eksikliğinden şikayet ettiği belirtildi.

Bununla birlikte, sağlam bir işgücü piyasası ve güçlü ücret artışı, gevşeyen enflasyonla birlikte ekonomiye bu çeyrekte yardımcı oldu.

Ancak göstergeler perakende ve konaklama satışlarının zayıf olduğunu gösterirken, GfK'nın anketi de tüketicilerin harcamak yerine daha fazla tasarruf ettiğini gösterdi.

Almanya'nın istatistik ofisi Destatis, 3. Çeyrek GSYH'ye ilişkin ilk tahminini 30 Ekim'de açıklayacak

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