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Deutsche Bank: Türk tahvillerinde güçlü ralli bekliyoruz

Deutsche Bank, Türk tahvillerinin son haftalarda zorlanmaya devam ettiğini, Mart ayından bu yana pozitif getiriler sağlamalarına rağmen döviz carry işlemlerinden daha düşük performans gösterdiğini belirtti. Raporda tahvillerin birkaç ay içinde ralli yapması ve eğrinin dikleşmesi beklentisi dile getirildi.

Oluşturma Tarihi 16 Eylül 2024 16:58

Son Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024 16:59

Deutsche Bank, Türk tahvilleri ile ilgili kapsamlı notunda rallinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği beklentisini paylaştı.

Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ve Ekonomist Yiğit Onay'ın da imzasının bulunduğu notta Türk tahvillerinin uyku modunda olduğu, fakat bunun daha ne kadar süreceğinin soru işareti olduğu vurgulandı.

Analizde son haftalarda Türk tahvillerinin performans açısından bir mücadele verdiği belirtilirken, Mart ayından bu yana yerel tahvillerin pozitif getiriler sağlamasına rağmen Döviz carry işlemlerine kıyasla daha düşük performans gösterdiği de belirtildi.

Başlangıçta, kendi beklentileri doğrultusunda uzun vadeli tahvillerin çoğunlukla düşük performans gösterdiğini belirten Deutsche Bank ekonomistleri son zamanlarda, daha kısa vadelerde de tahvil getirilerinde bir artış görüldüğüne dikkat çekti.

Deutsche Bank'a göre bu gelişmeler için beş neden öne çıktı. Bunlardan ilki dezenflasyon sürecinin daha önceden beklendiği gibi pürüzsüz olmaması. Bir diğer neden gevşeme döngüsü başlangıcının ötelenmesi. Yüksek carry getirilerinin dövizi daha cazip bir alternatif hale getirmesi de bu nedenler arasında sayıldı. Pahalı değerleme ve dış unsurlara yönelik düşük beta da son zamanda tahvillerde görünen tablonun nedenleri arasında yer aldı.

RALLİ BEKLENTİSİ

Deutsche Bank Türk tahvillerinde son dönemdeki performansa rağmen önümüzdeki dönemde

Yerel sabit tahvilleri şu ana kadar neden daha iyi performans göstermediğini açıklamak için geçerli nedenler olduğunu belirten Deutsche Bank ekonomistleri bununla birlikte, tahvillerde beklenen rallinin geciktiğine ve önümüzdeki altı ay içinde önemli bir ralli görülmesi gerektiğine inanmaya devam ettiklerini belirtti.

Enflasyondaki gelişmelerin henüz tahvil getirilerine yansıması olmadığını söyleyen Deutsche Bank ekonomistleri geciken gevşemenin de tahviller için negatif olmadığını belirtti.

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