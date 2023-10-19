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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 4.321,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kazançla 13.354,80 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 16:58

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 16:58

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 33.669,52 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 4.321,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kazançla 13.354,80 puana çıktı.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmayı beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 198 bin ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, ocak ayından bu yana en düşük değer kaydedildi.

Analistler, iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösteren işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin, Fed'in agresif sıkılaşma döngüsüne karşı piyasada dirence işaret ettiğini ve faiz oranlarını yüksek tutmak için Bankaya alan sağladığını kaydetti.

Ülkede ekimde eksi 9 ile beklentilerin altında gerçekleşen Philadelphia Fed İmalat Endeksi de sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

ABD'de 10 yıllık hazine tahvili getirileri ise yüzde 4,98'i aşarak 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmeler ve ABD'de devam eden bilanço sezonu ile açıklanan verilerin yatırımcılar tarafından takip edildiğini, Fed Başkanı Powell'ın bugünkü konuşmasında vereceği para politikasının seyrine ilişkin mesajların da beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, dün piyasaların kapanışından sonra açıkladığı finansal sonuçlarında üçüncü çeyrekte net karının azaldığını bildiren elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 6'ya yakın değer kaybetti.

Üçüncü çeyrekte abone sayısında yaklaşık 9 milyon artış bildiren küresel internet televizyon ağı Netflix'in hisseleri ise yüzde 14'ün üzerinde yükseldi.

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