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Yabancılar 157,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 157,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2024 14:45

Son Güncelleme Tarihi 12 Aralık 2024 15:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Aralık haftasında net 157,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 102,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 32 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Kasım itibarıyla 33 milyar 100,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Aralık haftasında 35 milyar 939,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 909,1 milyon dolardan 17 milyar 747,5 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları 393,5 milyon dolardan 424,7 milyon dolara çıktı.

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