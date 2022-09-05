Çin'in Shenzhen ve Chengdu kentlerinde uygulanan COVID karantina, kapatma tedbirlerinin ekonomik aktiviteyi yavaşlattığı endişeleri Çin yuanına değer kaybettiriyor.

Çin Merkez Bankası bu sabah yuan için günlük hareket orta noktasını Cuma günkü 6,8917'nin üzerinde 6,8998 olarak belirledi.

Spot piyasada USDCNY bugün 6,9399'a kadar yükseldi. Şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,57 artışla 6,9390 seviyesinde. Bu 17 Ağustos 2020'den bu yana görülen en düşük seviye.

Offshore piyasada da ABD doları, Çin yuanı karşısında yüzde 0,46 güçlenerek 6,9510'dan işlem görüyor.