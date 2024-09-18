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Drossos: Fed'in faiz indirmesiyle birlikte ABD doları düşüş eğilimine giriyor

Point72 Asset Management stratejisti Sophia Drossos, Fed'in faiz indirmesiyle birlikte ABD dolarının düşüş eğilimine gireceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024 08:56

Point72 Asset Management stratejisti Sophia Drossos'a göre, Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmeye başlaması ve dünyanın diğer bölgelerinde iyimserlik işaretlerinin ortaya çıkmasıyla ABD doları düşüş eğilimine giriyor.

Doların zayıflamaya devam etmesiyle birlikte tüm önemli para birimlerinin kazançlı çıkacağını, en büyük kazancı euro ve Brezilya realinin elde edeceğini belirten Drossos, "Bu, doların zayıflamasına yönelik yeni bir trendin başlangıcı. Fed faiz indirmeye başladıkça ve diğer merkez bankaları da buna paralel olarak faiz indirdikçe, daha güçlü bir küresel büyüme görünümü göreceğiz" dedi.

Drossos'un ABD dolarının zayıflayacağı beklentisi, stratejistler arasında doların nereye gittiği konusunda giderek artan bir bölünmeye katkıda bulunuyor; bazıları durgun bir küresel ekonominin merkez bankalarını yurt içi büyümeyi desteklemek için faiz indirimlerini hızlandırmaya zorlamasıyla doların güçlü kalacağını tahmin ediyor.

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