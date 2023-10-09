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OPEC'ten enerji talebi öngörüsü

OPEC, 2022 yılında 291 milyon metreküp/gün petrolü eş değer olan küresel birincil enerji talebinin yaklaşık 68 milyon varil/gün artarak 2045 yılında 359 milyon metreküp/gün seviyesine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 15:36

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 15:36

OPEC bugün yayınladığı "Dünya Petrol Görünümü 2023-2045" raporunda, küresel nüfusta artışın enerji talebini yönlendireceğini öngördü. Küresel nüfusun 2025'te 2022 yılına göre 1,5 milyar artarak 9,5 milyar civarına yükseleceğini öngören OPEC nüfus artışının en güçlü olacağı yerler olarak Orta Doğu, Afrika ve diğer Asya bölgesini gösterdi. Tahmin döneminde çalışabilir (15-64 yaş arası) nüfusun 826 milyon artacağını öngören OPEC, küresel kentleşme oranının da 2045'te 2022'deki yüzde 57'den yüzde 67'ye çıkacağını savundu.

Küresel enerji talebinin 2022'den 2045'e kadar yüzde 23 artacağını öngören OPEC, enerji talebini OECD dışı bölgelerin yönlendireceğini, 2045'e kadar bu bölgelerin enerji taleplerinin 69 milyon varil/gün petrole eş değer artacağını belirtti. OECD dışı bölgede enerji talebinde artışan yüzde 28'inin tek başına Hindistan'dan gelmesi bekleniyor.

Orta vadede petrol talebinin güçlü büyüme göstereceğini, 2028 yılında küresel petrol talebinin 110,2 milyon varil/güne ulaşacağını tahmin eden OPEC, OECD'nin talebinin 0,5 milyon varil/gün artacağını, OECD dışı talebin ise 10,1 milyon varil/gün artarak 63,7 milyon varil/gün olacağını öngördü.

Uzun vadede ise küresel petrol talebinin 2022'ye göre 16 milyon varil/gün artarak 2045'kte 99,6 milyon varil/gün seviyesinden 116 milyon varil/güne yükselmesi bekleniyor. OECD petrol talebinin ise 9,3 milyon varilm/gün azalacağı tahmin ediliyor.

OPEC raporunda 2022-2045 dönemi için petrol sektörüne yatırım ihtiyacı 14 trilyon dolar olarak tahmin edildi.

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