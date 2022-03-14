Son dakika haberleri...EPDK Başkanı Yılmaz, tüm dünyada artan enerji fiyatlarının Türkiye'deki akaryakıt fiyatları üzerinde oluşturduğu baskının önüne geçmek ve sektör sorunlarını dinlemek üzere Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Petrol Sanayi Derneği (Petder), Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER), Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) yöneticilerini toplantıya çağırdı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULACAK Çarşamba günü gerçekleşecek ve sorunlar ile çözüm önerilerinin konuşulacağı toplantıda, her bir sektör temsilcisi kendi faaliyet alanlarıyla ilgili sunumlar yapacak. Toplantıda artan fiyatlar sebebiyle iş hacimleri azalan akaryakıt bayileri için çözüm önerileri ve fiyatlar üzerindeki baskıyı gidermek için neler yapılabileceği konuşulacak.

Edinilen bilgiye göre, akaryakıt bayilerinin toplantıda gündeme getireceği öneriler şu şekilde olacak:

"*Dağıtım şirketlerinin rafineri fiyatlarının altında toptancılara yüzde 3'ün üzerinde yaptığı indirim fiyat metodolojisine dahil edilsin. Böylece dağıtım şirketleri bu indirimleri toptancılara değil, akaryakıt bayilerine verirlerse, hem bayiler rahatlar hem de bu indirim tüketiciye yansır.

*Nakit ve kredi kartı ile satışlar için iki ayrı fiyat olmalı. EPDK mevzuatında istasyonlarda kredi kartıyla satış yapılmasına dair bir zorunluluk bulunmuyor. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu akaryakıt sektörüne özgü bir düzenleme yapmalı. Bayiler kârını dağıtıcılarla yarı yarıya paylaşıyor. O nedenle dağıtıcıların da kredi kartı komisyonlarının yarısını ödemeleri gerekir.

*Nakliye ücretleri kâr paylarının dışına alınmalı. Ve nakliye fiyatları bölge, il ve ilçelere göre kilometre bazında belirlenmeli."

PERŞEMBE GÜNÜ KURUL TOPLANACAK EPDK Başkanı Yılmaz, çarşamba günü sektörle yapacağı toplantının ardından her perşembe olağan olarak toplanan EPDK Kurul Toplantısı'nın gündemine konuşulan sorunları ve çözüm önerilerini taşıyacak. Kurulda herhangi bir karar alınması halinde, akaryakıt bayileri ile ilgili yeni düzenlemeler de hayata geçmiş olacak.