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Trump beklentileri ABD dolarını güçlendirdi

ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanacağı beklentileri ABD dolarını güçlendirdi, altın zayıfladı.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2024 09:08

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2024 09:08

ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanacağı yönündeki beklentilerin artması ABD dolarını güçlendirdi. Ons altın bir miktar geriledi.

Trump'ın "salıncak" olarak adlandırılan ve seçimin sonucunu belirlemekte kritik olan eyaletlerde önde gittiğine yönelik projeksiyonlar ABD dolarını güçlendirdi.

ABD doları, euro karşısında yüzd6e 1.7, GBP karşısında yüzde 1,1, İsviçre frangı karşısında yüzde 1,3 ve Japon yeni karşısında yüzde 1,6 değer kazandı.

Dolar, offshore piyasada Çin yuanı karşısında da yüzde 0,8'den fazla değerlendi.

Ons altın da, güçlenen ABD dolarına bağlı olarak yüzde 0,3 düşüşle 2734,25 dolara geriledi.

Sumitomo Mitsui DS Asset Management stratejisti Masahiro Ichikawa, Trump'ın kazanması halinde yenin dolar karşısında düşüş trendini sürdürmesinin beklendiğini ve bunun Japonya Merkez Bankası'nın beklenen faiz artırımlarından elde edilecek kazançları potansiyel olarak dengeleyeceğini söyledi.

"BOJ ek faiz artışları yapsa bile bunu hızlı bir şekilde yapmayacaktır" diye konuşan Ichikawa, Trump'ın genişlemeci politikalarının, gelecekteki Fed faiz indirimlerinin hızını yavaşlatarak USD/JPY üzerinde daha fazla etki yaratacağını da sözlerine ekledi.

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