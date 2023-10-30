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ABD Ticaret Temsilcisinden Çin açıklaması

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, G7'nin Çin'in ekonomik sisteminin endüstriyel sübvansiyonlar da dahil olmak üzere adil olmayan yönleriyle mücadele etmek için birlikte daha yakın çalışacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 09:44

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 09:44

G7 ticaret bakanları pazar günü ortak açıklamalar yaparak, Dünya Ticaret Örgütü'nde ticaret ve sanayiye devlet müdahalesi hakkında konuşmak için özel bir alan yaratılması çağrısında bulundular.

Bakanlar, "küresel pazar hakimiyetini sürdürmeye yönelik kapsamlı stratejilerin ayrılmaz bir parçası olan, piyasa dışı politikalar ve uygulamalar" konusundaki endişelerini dile getirdi.

Açıklamada herhangi bir ülke ismi verilmedi, ancak ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, bakanların Çin'den bahsettiğini söyledi.

Tai, G-7 ticaret bakanlarının Osaka'da bir araya gelmesinin ardından The Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, "Açıkçası öncelikle Çin ve onun ekonomik sistemi ile meşgulüz. Her birimizin Çin hakkında kendi konuşma tarzı var. Bazıları için uygulamaların adını veriyoruz, ülkenin adını vermiyoruz." dedi.

Tai, G-7 ülkelerinin ve benzer düşünen ülkelerin, Çin'in de üyesi olduğu ve kararların oybirliğiyle alındığı DTÖ'deki olası tartışmalara ek olarak konuyu kendi başlarına ele almaları gerektiğini söyledi.

Çin'in kendi endüstrilerine verdiği desteğin şeffaf olmayan doğasının DTÖ'de harekete geçmeyi zorlaştırdığını söyleyen Tai, "Eğer sübvansiyonları görebiliyorsanız, o zaman analizinizi yapabilir ve bunlara itiraz edip etmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Ama eğer şeffaf değilseniz, bu makinedeki gerçek bir hayalete dönüşür" dedi.

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