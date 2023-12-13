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ABD'de ÜFE kasımda yıllık bazda beklentilerin altında kaldı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 17:12

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 17:12

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ÜFE kasımda bir önceki aya kıyasla değişim kaydetmedi.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,1 olması yönündeydi. ÜFE, ekimde yüzde 0,4 azalmıştı.

Üretici fiyatları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen üretici enflasyonunun kasımda yıllık bazda yüzde 1 olması öngörülüyordu. ÜFE, ekimde yıllık bazda yüzde 1,2 artmıştı.

ÇEKİRDEK ÜFE DE AYLIK BAZDA DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2 ile Ocak 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

Beklentilerin altında gerçekleşen çekirdek ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,2 artması tahmin ediliyordu. Çekirdek enflasyon, ekimde de aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 olmuştu.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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