ABD'de bankalar çalışan sayısını azalttı

ABD'nin en büyük ve en kârlı bankaları personel sayıların azalttı ya da azaltmayı planladıklarını açıkladı. ABD'nin en büyük beş bankası, bu yıl şimdiye kadar çalışan sayılarını toplam 20.000 azalttı.



Janney Montgomery Scott araştırma direktörü Chris Marinac, "Bankalar maliyetleri kısabilecekleri yerlerde kısıyorlar çünkü gelecek yıl işler gerçekten belirsiz" dedi.



Marinac, kurumsal ve tüketici kredilerinde artan temerrütlerle karşı karşıya kalan kredi verenlerin önümüzdeki yıl çalışan sayılarında daha derin kesintiler yapmaya hazırlandığını söyledi.



"Kazançların daha da düşmesini engellemek ve daha fazla kredi battıkça karşılıklar için para ayırmak için kaldıraçlar bulmaları gerekiyor" diye konuyan Marinac, "Ocak ayına girdiğimizde pek çok şirketin bu konu hakkında konuştuğunu duyacaksınız" dedi.



En fazla işten çıkarma Wells Fargo'da gerçekleşti. Wells Fargo'da işten çıkarmalar, bankanın Ocak ayında mortgage işinden stratejik olarak uzaklaştığını duyurmasının ardından geldi.