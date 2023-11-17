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ABD'de konut başlangıçları beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları, ekimde yüzde 1,9 artışla 1 milyon 372 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 17:22

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 17:22

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, konut başlangıçları, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artarak 1 milyon 372 bine çıktı.

Piyasa beklentilerini aşan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 345 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, eylülde yüzde 3,1 artışla 1 milyon 346 bine seviyesinde kaydedilmişti.

Konut başlangıçları ekimde, yıllık bazda ise yüzde 4,2 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ DE BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Ülkede inşaat izinleri, ekimde aylık bazda yüzde 1,1 artarak 1 milyon 487 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 450 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, eylülde yüzde 4,5 azalarak 1 milyon 471 bin olmuştu.

ABD'de inşaat izinleri, ekimde yıllık bazda ise yüzde 4,4'lük azalış kaydetti.

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