ABD'de konut başlangıçları beklentileri karşılayamadı

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 16:23
Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 16:23
ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı. Buna göre, konut başlangıçları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 7 artarak 1 milyon 358 bine yükseldi.
Piyasa beklentilerinin altında kalan konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 380 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, ağustosta yüzde 12,5 azalışla 1 milyon 269 bine inerek 3 yılın en düşük seviyesini kaydetmişti.
Konut başlangıçları eylülde, yıllık baz olarak yüzde 7,2 azalış gösterdi.
İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENENDEN AZ DÜŞTÜ
Ülkede inşaat izinleri, eylülde aylık bazda yüzde 4,4 azalışla 1 milyon 473 bine geriledi.
Bu dönemdeki düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 455 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, ağustosta yüzde 6,8 artışla 1 milyon 541 bin olmuştu.
ABD'de inşaat izinleri, eylülde yıllık bazda da yüzde 7,2 azaldı.