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ABD'de mortgage faizleri düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,61'e inerken, mortgage başvuruları artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 08 Kasım 2023 17:23

Son Güncelleme Tarihi 08 Kasım 2023 17:23

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 3 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,5 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular önceki haftaya kıyasla yüzde 3, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,86'dan 7,61'e inerek eylül sonundan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 7,14'ten 6,98'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, 30 yıl vadeli mortgage oranının Temmuz 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydettiğini belirtti.

Kan, mortgage faiz oranlarında geçen hafta yaşanan düşüşün, ABD Hazine Bakanlığının tahvil ihraç takvimini güncellemesi, Fed'in geçen hafta açıkladığı para politikası kararlarında "güvercin" bir ton kullanması ve istihdam piyasasının yavaşladığını gösteren verilerden kaynaklandığını aktardı.

Satın alma ve yeniden finansman başvurularının hafta boyunca arttığına işaret eden Kan, ancak düşük seviyelerde kalmaya devam ettiklerini, satın alma endeksinin hala geçen yılki hızının yüzde 20 gerisinde olduğunu kaydetti.

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