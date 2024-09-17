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ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı

ABD'de perakende satışlar, ağustosta aylık bazda azalacağı beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 17 Eylül 2024 16:40

Son Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024 16:40

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, perakende satışlar ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı ve 710,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,2 azalacağı yönündeydi. Perakende satışlar, temmuzda da yüzde 1,1 artmıştı.

Perakende satışlar, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,1 arttı. Satışlar, temmuzda ise yıllık bazda yüzde 2,8'lik artış kaydetmişti.

Bu dönemde çeşitli mağaza perakendecilerindeki, mağaza dışı perakendecilerdeki, sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki, spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki satışlarda artış yaşandı.

Benzin istasyonları, elektronik, gıda ve içecek, mobilya, giyim, genel mal mağazaları ile motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlarda ise aynı dönemde azalış kaydedildi.

Analistler, perakende satışlarda ağustosta yaşanan beklenmedik artışın tüketici harcamalarının nispeten güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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