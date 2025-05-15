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ABD'de üretici enflasyonu nisanda yavaşladı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azaldı, yıllık artış ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında kaldı. Çekirdek ÜFE, aylık yüzde 0,4 düşerken, yıllık artış yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2025 16:30

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2025 16:36

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 geriledi.

Böylece ÜFE, aylık bazda Ekim 2023'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Bu dönemde yüzde 0,2 artması beklenen ÜFE, martta aylık bazda değişim göstermemişti.

Üretici fiyatları nisanda yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

Yıllık bazda Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden üretici enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 2,5 olması yönündeydi. ÜFE'deki yıllık artış, mart ayında yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de nisanda aylık bazda yüzde 0,4 düşerken, yıllık bazda yüzde 3,1 arttı.

Söz konusu dönemde yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyordu.

Çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 4 artmıştı.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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