CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'den Rusya yaptırımlarında geçici yumuşama

ABD'den Rusya yaptırımlarında geçici yumuşama

ABD, Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak zirve öncesinde Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımların geçici olarak hafifletildiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2025 10:03

ABD Hazine Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Rusya'ya yönelik bazı mali yaptırımların 20 Ağustos'a kadar kaldırıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu muafiyetin Trump ile Putin arasında Alaska'da yapılacak toplantılarla ilgili "olağan ve gerekli" işlemler için olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu hamlenin Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında dondurulan ya da kısıtlanan mülklerin blokajının kaldırılmasını sağlamadığı kaydedildi.

Trump ve Putin'in, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı 13 Ağustos 2025 09:02
Avustralya’da ücret artış hızı yavaşladı Avustralya'da ücret artış hızı yavaşladı 13 Ağustos 2025 08:59
Trump, Goldman Sachs’ı yanlış değerlendirmekle suçladı Trump, Goldman Sachs'ı yanlış değerlendirmekle suçladı 13 Ağustos 2025 08:57
ABD, petrol fiyatı tahminini düşürdü ABD, petrol fiyatı tahminini düşürdü 13 Ağustos 2025 08:53
Piyasalar ABD enflasyonunun ardından pozitif seyrediyor Piyasalar ABD enflasyonunun ardından pozitif seyrediyor 13 Ağustos 2025 08:38
Hazine, bono ihalesiyle 41,7 milyar lira borçlandı Hazine, bono ihalesiyle 41,7 milyar lira borçlandı 12 Ağustos 2025 15:48
ABD enflasyon verisi belli oldu ABD enflasyon verisi belli oldu 12 Ağustos 2025 15:39
Çin’den gümrük vergisi açıklaması Çin'den gümrük vergisi açıklaması 12 Ağustos 2025 15:21
OPEC’in petrol üretimi günlük 263 bin varil arttı OPEC'in petrol üretimi günlük 263 bin varil arttı 12 Ağustos 2025 15:04
İngiltere’de işsizlik yatay seyir izledi İngiltere'de işsizlik yatay seyir izledi 12 Ağustos 2025 11:28
Toplam ciro endeksi haziranda arttı Toplam ciro endeksi haziranda arttı 12 Ağustos 2025 10:15
Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi Yatırım projeleri için başvuru esasları düzenlendi 12 Ağustos 2025 09:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler