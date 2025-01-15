ABD'nin bütçe açığı ilk 3 ayda yüzde 40 arttı

ABD'de federal bütçe Aralık ayında geriledi, ancak 1 Ekim 2024'te başlayan mali yılın ilk 3 ayında açık geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %40 yükseldi.

Aralık ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 86,7 milyar dolar oldu. Bununla birlikte, üç aylık açık toplamı 710,9 milyar dolara ulaşarak, bir önceki yılın karşılaştırılabilir döneminden 200 milyar dolar ya da %39,4 daha fazla oldu.

Artan finansman maliyetleri, devam eden harcama artışı ve azalan vergi gelirleri ile birleşerek açıkların artmasına neden oldu ve ulusal borcu 36 trilyon dolar sınırını aştı.

İlk çeyrekte harcamalar bir yıl öncesine göre %11 artarken, gelirler %2 azaldı. 2025 mali yılında ulusal borcun faizi bir yıl öncesine göre %7 artarak 308,4 milyar dolar oldu.

Finansman maliyetlerinin tüm yıl için 1,2 trilyon doları aşacağı ve 2024'ün rekorunu geçeceği tahmin ediliyor.