ABD'nin bütçe açıklarının artması öngörülüyor

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), faiz maliyetleri arttıkça ABD açıklarının ve borçlarının önümüzdeki 30 yıl içinde önemli ölçüde artacağını, ancak Kongre tarafından kabul edilen harcama limitleri ve öngörülen daha güçlü ekonomik büyüme nedeniyle geçen Haziran ayında yapılan tahminlere göre görünümün iyileştiğini söyledi.

CBO'nun mevcut yasalara dayanan en son uzun vadeli bütçe tahminleri, federal açıkların 2024 mali yılında gayri safi yurtiçi hasılanın %5,5'inden 2054 mali yılında %8,5'ine yükseleceğini göstermekte. CBO Haziran ayında 2053 mali yılı açığını GSYH'nin %10.1'i olarak öngörmüştü.

Projeksiyonlar ayrıca ABD'nin kamu borcunun 2024'teki %99 seviyesinden 2054'te GSYH'nin %166'sına yükseleceğini gösteriyor, ancak bu oran Haziran'da 2053'te GSYH'nin %181'i olarak öngörülen borç oranından önemli ölçüde düşük.

Bir mali gözlem grubu olan Sorumlu Federal Bütçe Komitesi Başkanı Maya MacGuineas, "Bu göz kamaştırıcı rakamlara bakıp da bir değişiklik yapmamız gerektiğini fark etmemek mümkün değil. Yine de ne yapmayacaklarını vaat eden milletvekillerimiz var: Vergileri arttırmayacağım, Sosyal Güvenliği düzeltmeyeceğim, yapmak istediğim tüm şeyleri ödemeyeceğim. Ve böylece bu tehlikeli yolda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.