CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya'da enflasyon hızı yavaşladı

Japonya'da enflasyon hızı yavaşladı

Japonya'da enflasyon hızı yavaşladı ancak ülkede enflasyon hala Japonya Merkez Bankası (BoJ) hedefinin üzerinde seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 24 Mayıs 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 24 Mayıs 2024 08:43

Japonya'da tüketici enflasyonu Nisan ayında daha yavaş bir tempoda arttı, Ancak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Japonya hükümeti verileri, genel tüketici fiyatlarının Mart ayındaki %2,7'lik artışa kıyasla Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttığını gösterdi.

BoJ'un daha fazla takip ettiği gıda hariç tüketici fiyatlarında artış oranı piyasanın beklediği gibi %2,6'dan %2,2'ye geriledi.

Taze gıda dışındaki gıda fiyatlarındaki artış yavaşlarken, hükümetin kamu hizmetleri sübvansiyonlarının sona ermesinin Mayıs ayından itibaren tüketici fiyatlarını artırması bekleniyor.

"PARA POLİTİKASINI DAHA FAZLA SIKILAŞTIRAMAYABİLİR"

Ekonomistler, yen zayıf kalırsa enflasyonun yeniden hız kazanacağını, çünkü bunun Japon halkının ithal gıda ve enerjiye daha fazla para ödemek zorunda kalacağı anlamına geldiğini söylüyorlar.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, "BoJ'un Temmuz toplantısında son bir faiz artırımı yapmasını hâlâ bekliyoruz. Ancak para politikasını daha fazla sıkılaştıramayabilir." dedi.

Ülkede aylık bazda manşet enflasyon %0,2 artarken, çekirdekte değişiklik olmadı.

Veriler, sürdürülebilir enflasyonun temel unsurlarından biri olan hizmet fiyatlarının Mart ayındaki %2,1'lik artışa kıyasla Nisan ayında %1,7 arttığını gösterdi.

Taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyat artışı %2,4 olurken, eknoomistler yaz aylarında %2,0 civarına inebileceğini düşünüyorlar.

İlginizi Çekebilir
Net rezervlerdeki artış 7 haftada 51 milyar doları aştı Net rezervlerdeki artış 7 haftada 51 milyar doları aştı 23 Mayıs 2024 15:12
OECD ülkelerinde ekonomik büyüme yüzde 0,4 oldu OECD ülkelerinde ekonomik büyüme yüzde 0,4 oldu 23 Mayıs 2024 13:36
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 23 Mayıs 2024 13:33
Fed tutanakları Brent petrolün fiyatını düşürdü Fed tutanakları Brent petrolün fiyatını düşürdü 23 Mayıs 2024 09:56
Altının gramı 2 bin 448 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 448 liradan işlem görüyor 23 Mayıs 2024 10:54
Fed tutanakları endişeye işaret etti Fed tutanakları endişeye işaret etti 23 Mayıs 2024 09:13
Güney Kore faiz oranlarını sabit tuttu Güney Kore faiz oranlarını sabit tuttu 23 Mayıs 2024 09:04
Goldman Sachs: Fed’in faiz indirimine gitme ihtimali düşük Goldman Sachs: Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali düşük 23 Mayıs 2024 08:53
Uluslararası turizm pandemi öncesi seviyelerin %97’sine ulaştı Uluslararası turizm pandemi öncesi seviyelerin %97'sine ulaştı 23 Mayıs 2024 08:35
Fitch: Türkiye’de yatırımcı güveni toparlanıyor Fitch: Türkiye'de yatırımcı güveni toparlanıyor 22 Mayıs 2024 16:56
ABD’de mortgage faizleri düşmeye devam etti ABD'de mortgage faizleri düşmeye devam etti 22 Mayıs 2024 16:25
Küresel ham çelik üretimi nisanda geriledi Küresel ham çelik üretimi nisanda geriledi 22 Mayıs 2024 13:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.001,53
%0,1525
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,53
%-0,0467
DOLAR
1.243,74
%24,3737
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.062,40
%6,24
BORSA
1.108,67
%10,8673
DOLAR
1.317,50
%31,7497
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,97
%11,8974
BORSA
1.119,51
%11,9505
DOLAR
2.225,87
%122,5872
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
2.416,50
%141,6496
BORSA
1.715,32
%71,5317
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler