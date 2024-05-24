Japonya'da enflasyon hızı yavaşladı

Japonya'da tüketici enflasyonu Nisan ayında daha yavaş bir tempoda arttı, Ancak Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdü.

Japonya hükümeti verileri, genel tüketici fiyatlarının Mart ayındaki %2,7'lik artışa kıyasla Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 arttığını gösterdi.

BoJ'un daha fazla takip ettiği gıda hariç tüketici fiyatlarında artış oranı piyasanın beklediği gibi %2,6'dan %2,2'ye geriledi.

Taze gıda dışındaki gıda fiyatlarındaki artış yavaşlarken, hükümetin kamu hizmetleri sübvansiyonlarının sona ermesinin Mayıs ayından itibaren tüketici fiyatlarını artırması bekleniyor.

"PARA POLİTİKASINI DAHA FAZLA SIKILAŞTIRAMAYABİLİR"

Ekonomistler, yen zayıf kalırsa enflasyonun yeniden hız kazanacağını, çünkü bunun Japon halkının ithal gıda ve enerjiye daha fazla para ödemek zorunda kalacağı anlamına geldiğini söylüyorlar.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, "BoJ'un Temmuz toplantısında son bir faiz artırımı yapmasını hâlâ bekliyoruz. Ancak para politikasını daha fazla sıkılaştıramayabilir." dedi.

Ülkede aylık bazda manşet enflasyon %0,2 artarken, çekirdekte değişiklik olmadı.

Veriler, sürdürülebilir enflasyonun temel unsurlarından biri olan hizmet fiyatlarının Mart ayındaki %2,1'lik artışa kıyasla Nisan ayında %1,7 arttığını gösterdi.

Taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyat artışı %2,4 olurken, eknoomistler yaz aylarında %2,0 civarına inebileceğini düşünüyorlar.