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Almanya'da işsiz sayısı beklenenden fazla arttı

Almanya'da işsiz sayısı, ekimde eylül ayına kıyasla 27 bin ile beklenenden fazla artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2024 16:35

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2024 16:36

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ekim verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ekimde eylüle göre 27 bin kişi artarak 2,86 milyon oldu.

Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti ekimde 15 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ekimde değişmeyerek yüzde 6,1'de kaldı. Mayısta şirketlerin boş pozisyonları ise bir önceki yıla göre 65 bin azalarak 702 bin oldu.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "İşgücü piyasasında sonbaharda beklenen ivme artışı bu yıl büyük ölçüde gerçekleşmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ülke ekonomisi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor.

Almanya, bu yıl da küçülürse, 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.

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