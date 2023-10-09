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Almanya'da sanayi üretimi düşüşe devam ediyor

Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve enerji üretimindeki gerileme nedeniyle ağustosta yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydederek düşüşünü art arda dördüncü aya taşıdı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 13:33

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 13:33

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. Böylece ülkedeki sanayi üretimi art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı.

Öncü verilerle aylık yüzde 0,8 azaldığı açıklanan temmuz ayı sanayi üretimindeki düşüş de yüzde 0,6 olarak revize edildi.

Veriler, ağustosta temmuza göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,5 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde ara malı üretimi yüzde 0,5, sermaye malı üretimi yüzde 1,3 arttı. Tüketim malları üretimi ise yüzde 1,4 düştü.

Destatis'in açıklamasında, "Sanayi üretiminde sektörlerde farklı gelişmeler görülmektedir. İnşaat sektöründeki üretimde yüzde 2,4 ve enerji üretimindeki yüzde 6,6'lık düşüşler, Ağustos 2023 sanayi üretiminin sonucunu olumsuz etkiledi." ifadelerine yer verildi.

ALMAN EKONOMİSİ DURGUN

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, son aylarda büyük siparişlerdeki yoğunluk nedeniyle gelen siparişlerin oldukça değişkenlik gösterdiği belirtilerek, göstergelerin "sanayi üretiminin en düşük seviyeyi görmüş olabileceğine ve yılbaşına doğru yeniden hız kazanabileceğine" işaret ettiği bildirildi.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel de konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılasındaki düşüş büyük olmayacak ancak bu (sanayi üretimi), bir kez daha Alman ekonomisinin şu anda hiçbir yere varamadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülmüş, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi, yüksek enerji fiyatları ve yüksek enflasyonla artan faizler, Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

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