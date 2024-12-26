Borsa İstanbul VİOP işleyiş esaslarında limitleri değiştirdi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1 aylık Türk lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF) vadeli işlem sözleşmelerinin günlük fiyat değişim limitlerini yüzde 50'den yüzde 20'ye indirdi.

LİMİTLER DEĞİŞTİ

Borsa İstanbul, VİOP işleyiş esaslarında değişiklik yapıldığını açıkladı. Buna göre, VİOP'ta 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 aylık TLREF vadeli işlem sözleşmelerinin günlük fiyat değişim limitleri yüzde 20 olarak belirlendi.

Açıklamaya göre, hatalı emir dolayısıyla gerçekleşen işlemlerin iptali için aranılan kriterler arasında yer alan hatalı işlem iptaline konu olan işlemler dolayısıyla elde edilecek minimum zarar tutarı, normal seans işlemleri için tam iş günü 17.30'dan önce (yarım iş günü 12.00'den önce) yapılan başvurularda minimum 150 bin lira, tam iş günü 17.30 ve sonrasında (yarım iş günü 12.00 ve sonrasında) yapılan başvurularda minimum 600 bin lira, akşam seansı işlemleri için yapılan başvurularda minimum 150 bin lira olacak.

Ayrıca, vadeler arası strateji emirlerinin alt ve üst fiyat limitlerinin hesaplamasında kullanılan "k" değerlerinin BIST 30 Endeks vadeli işlem sözleşmeleri için 100, dolar/TL vadeli işlem sözleşmeleri için 0,40 ve dolar/ons altın vadeli işlem sözleşmeleri için 10 olarak belirlenmesine karar verildi.