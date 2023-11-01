Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor

ECB Yönetim Konseyi üyesi Bundesbank Başkanı Joachim Nagel yaptığı konuşmada "Sıkı para politikamız işe yarıyor, ancak çok erken bırakmamalıyız. Aksine, temel faiz oranlarının yeterince uzun bir süre boyunca yeterince yüksek bir seviyede kalması gerekecek" dedi.

"Faiz oranlarının zirveye ulaşıp ulaşmadığını söylemek henüz mümkün değil: Tamamen verilere bağlı kalmaya devam ediyoruz" diye konuşan Nagel. "Para politikası duruşumuz enflasyonun %2'ye dönmesini sağlamalıdır. Enflasyon inatçı olduğunu kanıtladı ve henüz yenilmedi" ifadelerini kullandı.

Nagel, gıda ve enerji maliyetleri gibi unsurları dışarıda bırakan temel fiyat baskılarının yüksek ve değişken olmaya devam ettiğini vurguladı.

Nagel, "Enflasyon üzerinde yukarı yönlü birkaç risk var. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler enerji fiyatlarını arttırabilir ve orta vadeli görünümü daha belirsiz hale getirebilir. Euro bölgesi halkı haklı olarak bizden işimizi yapmamızı ve fiyat istikrarını sağlamamızı bekliyor. Bu benim en önemli önceliğimdir" diye konuştu.

"Çok erken sinirlenmemeli ya da rehavete kapılmamalıyız" ifadelerini de kullanan Nagel, "Büyük belirsizlikler nedeniyle para politikasının etkisinin nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekiyor" dedi.