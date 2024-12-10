Çin'de ihracat ve ithalat beklentilerin altında kaldı

Çin Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD doları bazında ihracat Kasım ayında bir önceki yıl aynı aya göre %6,7 artarken, ithalat %3,9 düştü. Analistlerin beklentisi ihracatta %8,4, ithalatta ise %0,8 artış olacağı yönündeydi.

Kasım ayı ticaret verileri, Çin'in üst düzey yönetiminin gelecek yıl büyümeyi artırmak için para ve maliye politikası teşviklerini artırma sözü vermesinin ve iç tüketim talebini desteklemek için "alışılmadık karşıt döngüsel ayarlamalar" yapma vaadinde bulunmasının bir gün ardından geldi.

Ülkenin ticaret fazlası ithalatta yaşanan gerilemenin ardından beklentilerin bir miktar üzerine çıktı ve 97,44 milyar dolar oldu. Analistler, bir önceki ay 95,27 milyar dolar olan fazlanın 92,8 milyar dolara inmesini bekliyorlardı.

Ocak-Kasım döneminde ise ABD doları cinsinden ihracat bir önceki yıla göre %5,4 artarak 3,24 trilyon dolara, ithalat ise %1,2 artarak 2,36 trilyon dolara çıktı.

Yuan bazında ise ihracat %5,8 artarken, ithalat %4,7 geriledi.Böylece ticaret fazlası 692,8 milyar yuan oldu.