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Demir cevheri yüzde 15 geriledi

Demir cevheri vadeli işlemleri 2024 yılını, zayıflayan talep, zayıf çelik marjları ve en büyük tüketici Çin'deki yüksek liman stoklarının temel çelik üretim malzemesinin fiyatlarını aşağı çekmesiyle %15'in üzerinde sert bir düşüşle kapattı.

Oluşturma Tarihi 31 Aralık 2024 12:49

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu yıl gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) %5 civarında büyümesinin beklendiği yönündeki açıklamaları havayı desteklerken, Çin'in Aralık ayında yavaşlayan fabrika faaliyetlerinin ardından artan ihtiyat seansın başlarında fiyatları baskıladı.

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs ayı demir cevheri kontratı gündüz işlemlerini %1,17 artışla metrik ton başına 779 yuan (106,73$) seviyesinden tamamladı. Singapur Borsası'ndaki gösterge Şubat ayı demir cevheri seans başında 99,6$'a düştükten sonra 0703 GMT itibariyle %0,23 artışla ton başına 100,4$'a yükseldi.

Çin'in ham çelik üretiminin bu yılın ilk 11 ayında yıllık bazda %2,7 düşmesiyle talebin zayıflaması sonucu Dalian kontratı yılbaşından bu yana %16 düşerken, Singapur kontratı %18,5 geriledi. Danışmanlık şirketi Kallanish Commodities'in veri müdürü Tomas Gutierrez, yeni yılda deniz yoluyla taşınan demir cevheri piyasalarında daha fazla arz fazlası görülebileceğini söyledi.

DCE'deki diğer çelik üretimi bileşenleri yükseldi. Koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla %0,91 ve %1,43 değer kazanırken, yıllık bazda %44 ve %32,5 düşüş kaydetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri karışık seyretti, ancak yılı %11 ile %25 arasında değişen düşüşlerle tamamladı. İnşaat demiri %0,39, filmaşin %0,08 artarken, sıcak haddelenmiş rulo %0,09 geriledi ve paslanmaz çelik %0,35 düştü.

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